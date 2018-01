Fusie Delfzijl, Appingedam en Loppersum in 2021

De gemeentelijke fusie tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum vindt plaats op 1 januari 2021. Dat willen de colleges van de drie gemeenten.

Uit onderling overleg is besloten dat erop wordt gekoerst dat de fusie tussen de 'DAL-gemeenten' op 1 januari een feit moet zijn. De colleges van de drie gemeenten gaan nu de voorbereidingen treffen om tot een herindeling te komen.

Nieuwe gemeenteraden stemmen

In Loppersum en Delfzijl moeten de gemeenteraden hier nog mee instemmen, in Appingedam is al besloten dat het 'uiterlijk' op 1 januari 2021 zover moet zijn. De stemming zal plaatsvinden door de nieuwe gemeenteraden, die op 21 maart worden gekozen. Daardoor kan nog niet met zekerheid worden gesteld dat deze met de plannen van de huidige colleges instemmen.

Fusiedatum was er nog niet

Het was al langer duidelijk dat de fusie door zou gaan, maar een begindatum van de nieuwe gemeente was er nog niet. Een meerderheid van de gemeenteraad van Delfzijl gaf eerder de voorkeur aan een fusie per 2020, Appingedam en Loppersum leken al langer te gaan voor een fusie per 2021.

Burgemeester Gerard Beukema (PvdA) van Delfzijl was voorstander van een fusie per 2020, maar schikt zich naar de voorkeur van zijn beide fusiepartners. 'Het is in die zin teleurstellend dat wij onze voorkeur hadden voor een fusie per 2020. Je moet het traject tot fusie in mijn ogen niet nodeloos lang maken. Maar je hebt ook te maken bij andere gemeenten die een andere mening hebben. Daar moet je je op een gegeven moment bij neerleggen.'

