Dorp krijgt sleutel van zwembad De Horsten

Dorpsbelangen Musselkanaal, de gemeente Stadskanaal en Optisport zijn eruit: het dorp krijgt zelf de sleutel van zwembad De Horsten in handen en wordt exploitant van het bad.

En daar zijn ze in Musselkanaal maar wat blij mee. 'Ja, het gaat nu door', glundert voorzitter Ben Schomaker van Dorpsbelangen opgetogen. 'We kunnen beginnen met onze plannen. Vanaf komend voorjaar zijn we al exploitant. We zijn nu bezig met het opzetten van de stichting.'

Opleiden

Het dorp neemt de exploitatie over van Optisport, maar blijft wél gebruik maken van de kennis en kunde van het bedrijf. 'We gaan badpersoneel van Optisport inhuren', zegt Eltje Toutenhoofd. 'We hebben in samenspraak met de gemeente twee jaar de tijd gekregen om van exploitant eigenaar te worden van De Horsten. In die twee jaar moeten mensen van Optisport onze vrijwilligers opleiden tot volwaardig badpersoneel.'

Risico

Het doel van het dorp is duidelijk: eigenaar worden van De Horsten. Daarmee neemt Dorpsbelangen een risico, want de gemeente Stadskanaal kan over een paar jaar besluiten De Horsten alsnog dicht te willen doen.

'Dat risico nemen we', vervolgt Schomaker. 'We willen in twee jaar tijd de organisatie optuigen, de faciliteiten in het zwembad verbeteren en laten zien dat we het kunnen. Het moet dan zo zijn dat wanneer de gemeente het bad wil sluiten, het dorp met een aantal uitgewerkte scenario's zó verder kan als nieuwe eigenaar.'

Ontmoetingspunt

Ondertussen moet er in het zwembad - dat door achterstallig onderhoud nog geen trekpleister is - het nodige gebeuren. 'Volleybalvereniging MSK wil er beachvolleybalvelden gaan aanleggen, we denken na over verdere invulling van het terrein en we willen echt delen gaan opknappen', zegt Toutenhoofd. 'De Horsten moet een ontmoetingspunt worden voor het hele dorp. Dat is ons doel.'

Lees ook:

- Musselkanaal mag blijven hopen op overname De Horsten

- Zwembad De Horsten: 'Zonder strijd geen overwinning'

- Musselkanaal zet vol in op overnemen zwembad De Horsten