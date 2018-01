Deel dit artikel:











EHBO voor blinden: 'Je doet hetzelfde als ieder ander mens: helpen' Martien Hendriks en cursusleider Patrick de Koning (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Ik moet eigenlijk mijn nek breken over een slachtoffer op het trottoir en dan kijken wat er aan de hand is. Of de persoon aanspreekbaar is, of niet. Ademt hij nog, is er nog een hartslag? En dan doe je hetzelfde als ieder ander mens: helpen.'

Dat zegt Martien Hendriks, een van de deelnemers aan de EHBO-cursus in Stad voor mensen met een visuele beperking die door het Rode Kruis wordt gegeven. Hendriks is bijna blind, zijn zicht bedraagt nog maar één procent. Voelen 'Er moet wat meer gevoeld worden. Dat doen we normaal niet', zegt Patrick de Koning van het Rode Kruis. 'Wel voorzichtig natuurlijk, want we willen het niet erger maken. Als iemand niks meer kan zeggen, zal je moeten gaan onderzoeken met je handen.' Cursist Hendriks heeft er baat bij. 'Ik heb al wel kennis van EHBO en ben in de afgelopen jaren veel slechter gaan zien. Voor mij is deze cursus belangrijk om erachter te komen of ik het nog kan. Herken ik de materialen nog waarmee ik moet werken? Die moet ik nu allemaal voelen.' Veertig uur De blinde of slechtziende cursisten krijgen allemaal een eigen begeleider. En de cursus duurt twee keer zo lang als normaal. Geen twintig uur, maar veertig. Verspreid over tien sessies. 'Het leek me een mooie uitdaging om voor deze doelgroep een EHBO-cursus te organiseren', zegt De Koning.