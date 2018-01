Ombudsman hoort verhalen bewoners Opwierde-Zuid aan

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen heeft vrijdagochtend in Appingedam gesproken met een aantal inwoners van Opwierde-Zuid over de versterkingsoperatie van hun wijk, die verre van gladjes verloopt.

Zo werd vorige maand een proef met het verstevigen van woningen stilgelegd omdat er veel zaken fout zijn gegaan. In Opwierde-Zuid moeten vierhonderd huizen worden versterkt, dan wel gesloopt en herbouwd.

Onvoldoende betrokken

Uit het gesprek met de bewoners haalde Van Zutphen dat ze graag betrokken willen worden bij de operatie. 'Maar dit is onvoldoende gebeurd', aldus de ombudsman.

Na het gesprek maakte hij een rondje door de wijk. Later praat Van Zutphen nog met onder anderen commissaris van de Koning René Paas en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Gebrek aan daadkracht

De ombudsman maakte vrijdagochtend gehakt van het gebrek aan daadkracht bij de overheid. Van Zutphen wil dat er snel duidelijkheid komt over een nieuw schadeprotocol, vindt dat de overheid haast moet maken met de herstel- en versterkingswerkzaamheden en hekelt de 'onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti' en het 'juridisch geneuzel' waarmee Groningers te maken hebben.

De ombudsman noemt dit onaanvaardbaar. 'Juristerij en dat soort gedoe mag nooit ten koste gaan van wat belangrijk is voor burgers. Op dit moment is het voor Groningers van belang dat schades snel worden opgepakt en afgewikkeld.'

Boodschap voor Den Haag

Van Zutphen hoopt dat het verhaal dat hij in Den Haag gaat overbrengen effect heeft.

'Ik heb geen macht, maar wel mijn mond en die gebruik ik ook. Ik hoop dat iedereen die dinsdag in Den Haag (tijdens het Kamerdebat over de gaswinning en het schadeprotocol, red.) moet beslissen over belangrijke dingen voor Groningers, goed luistert naar wat ik ze laat horen over wat de burgers belangrijk vinden.'

