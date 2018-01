Drugsverslaafde Knoalster wacht werkstraf

Drie diefstallen en een inbraak. Hiervoor moet een 28-jarige man uit Stadskanaal 240 uur aan de slag als het aan de officier van justitie ligt.

De Knoalster brak op 22 februari in bij een woning aan de Purmerlaan in Stadskanaal. Kort daarvoor probeerde hij bij de dochter des huizes een slaapplek te regelen. Dit werd geweigerd.

De volgende ochtend ontdekten de bewoners de inbraak. De gestolen goederen vonden de agenten in de woning van de moeder van de 28-jarige.

Gestolen pinpas

Naast de inbraak verwijt de officier de man dat hij in december 2016 pinde met een gestolen bankpas. De pas werd kort daarvoor in een kerk in Stadskanaal gestolen. Een camera legde de pintransacties vast, waardoor de Knoalster letterlijk in beeld kwam.

'Voor een kameraad doe je dit'

Hij pinde voor een vriend, zei de man. Hij kreeg tien euro als hij de hele rekening leeg trok. 'Voor een kameraad doe je dit.' Ook vonden de agenten bij de man thuis een gestolen kinderfietsje.

Zelf hulp gezocht

Naast de werkstraf eist de officier ook een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. De man moet zich dan wel laten behandelen voor zijn drugsverslaving, anders gaat hij alsnog de cel in. Hij zocht onlangs zelf hulp en deze plannen moeten niet worden doorkruist, meende de officier.

De uitspraak is op 26 januari