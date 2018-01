De proef van het Ommelander Ziekenhuis om drie vragen te stellen aan kinderen voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek, wordt nu landelijk ingevoerd. Op die manier zouden kinderen beter voorbereid moeten zijn op het gesprek met een arts.

Samen met andere ziekenhuizen en instanties als Kind en Ziekenhuis, zijn de vragen ontwikkeld. Ook hebben kinderen geholpen om de vragen te bedenken. Zo ook Sander Buitenkamp uit Winschoten. Hij weet als geen ander hoe het is om met dokters te praten. Iets meer dan twee jaar geleden werd bij hem leukemie geconstateerd.

Honderd keer naar het ziekenhuis

'Ik ben wel meer dan honderd keer in het ziekenhuis geweest', vertelt de tienjarige Sander. Gelukkig is hij nu genezen. Maar hij moet nog wel vaak voor controle naar het ziekenhuis. Ook nu hij weer beter is, vindt hij het belangrijk dat kinderen goed weten waar ze aan toe zijn tijdens een ziekenhuisbezoek.

'Het is belangrijk dat je weet wat er later kan gebeuren. Bij mij was het goed om te weten of de kanker ook terug kon komen. Voor andere kinderen kan het ook iets anders zijn.' Hier is ook een vraag voor bedacht: 'Wat betekent dit voor mij nu en later?'.

Vragen voor volwassenen te moeilijk

De vragen die nu bedacht zijn, bestonden al in de volwassen versie. 'Maar daar begrepen kinderen weinig van', zegt Margo Boeve. Ze werkt in het Ommelander Ziekenhuis als kinderarts. Zo was de eerste vraag die gesteld werd aan volwassenen: 'wat zijn mijn mogelijkheden?'. Dat is nu voor kinderen vervangen voor: 'dit voel ik, wat is het?'.

Helpen bij diagnose

Het doel van de vragen is om kinderen nog meer te betrekken bij wat er aan de hand is met het kind. Ook zou het helpen bij goede diagnose stellen, denkt Boeve. 'Als een kind zich voorbereid met de vragen, weet je nog beter wat er bij het kind speelt.

Dat kunnen hele andere gedachten of ideeën zijn over wat er met hem of haar aan de hand is, dan wij als volwassenen en ouders denken. Soms kunnen daar onverwachte dingen uitkomen.'



Bewust worden

Zo zouden de vragen kinderen meer bewust maken van dat ze in het ziekenhuis zijn voor zichzelf. En niet omdat papa of mama ongerust zijn en met de dokter moeten praten.

Net begonnen

Op dit moment zijn er nog niet veel kinderen die de vragen daadwerkelijk invullen. 'Maar we zijn ook nog maar net begonnen', zegt Boeve. De kinderen krijgen de vragen meegestuurd bij de oproep als ze voor het eerst naar het ziekenhuis komen. Ook liggen ze in de wachtkamer.

Sander loopt nog even rond in het ziekenhuis waar hij zo vaak geweest is en speelt nog een spelletje in de tienerkamer. 'Ik ben wel blij dat ik niet zo vaak meer naar het ziekenhuis moet.'