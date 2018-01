Akkerbouwer verjaagt ganzen met namaakvos: 'Je moet goed kijken'

In de verte is de namaakvos maar nét te zien (Foto: Stefan Bleeker/Beeldbewerking RTV Noord)

Twee vossen gemaakt van triplex verjagen sinds kort de ganzen uit het tarweveld van akkerbouwer Wim Veldman in Oudeschip.

De agrariër was de overlast van ganzen op zijn koolzaadvelden meer dan zat. Veldman dook zijn schuur in om van stevig triplex de vossen te maken. 'Je moet goed kijken of het een echte of dat het namaak is.'

Zwanen

Het probleem begon volgens de akkerbouwer niet bij ganzen, maar bij zwanen die op zijn veld in Appingedam waren neergestreken. 'Als je één zwaan hebt, dan heb je er al gauw twee en dat aantal vermeerdert zich ongelofelijk snel. Daar was ik snel klaar mee, dus ik dacht: Dit moet anders!'

Positief resultaat

Het resultaat mag er zijn. Sinds Veldman op meerdere van zijn landbouwgronden in de provincie de vossen heeft geplaatst, is de ganzenoverlast grotendeels verdwenen. 'Tot nu toe ben ik erg tevreden over het resultaat.'

Vogelverschrikker

Het idee heeft de landbouwer van een collega-akkerbouwer in Noordpolderzijl, die 'reguliere' vogelverschrikkers in zijn veld had gezet. 'Toen wist ik niet of het alleen als kunst was bedoeld. Ik heb het in ieder geval onthouden.'

Afschieten

Geert-Jan Duisterwinkel, een akkerbouwer die 500 meter verderop woont, vertelt dat boeren vaak erg creatief moeten zijn in het verjagen van ganzen. 'Ik verjaag ze zelf. Maar ik krijg ook een ontheffing van de provincie om ze af te schieten.'

Gewend

Duisterwinkel vervolgt: 'Vroeger plaatsen we wit-rode vlaggen op ons perceel om de beesten te verjagen. Maar wat denk je dat de ganzen deden, toen iedereen vlaggen ging plaatsen? De ganzen gingen er gewoon weer naast zitten.'

De agrariër zegt dat vooral onder huidige natte omstandigheden in de winterperiode, de ganzen veel schade aanrichten. 'Omdat de grond vochtig is, trappen ze alles kapot. Dat maakt nóg meer schade dan wanneer ze het gewas opvreten.'

Goedkoop alternatief

Wie het internet raadpleegt, ziet dat er een breed scala aan mogelijkheden is om van de overlastgevende beesten af te komen. Laserpennen, imitatiewolven op een stok en prijzige geluidssystemen die in landbouwvelden kunnen worden geplaatst. Een namaakvos is volgens Duisterwinkel dan ook een goedkoop alternatief: 'Het kan best zijn dat ik het zelf ook ga testen.'

Wim Veldman daarentegen hoopt dat de namaakvossen beperkt blijven tot zijn eigen percelen: 'Tot op heden gaat het vrij goed. Maar dat geeft geen garantie voor de toekomst. Als er te veel houten vossen komen, dan is het effect over, vrees ik.'

