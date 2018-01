Justitie eist werkstraf voor ontucht met 14-jarige

Voor ontucht met een 14-jarig meisje eist het Openbaar Ministerie tegen een 23-jarige man uit Appingedam een werkstraf van 240 uur.

Daarnaast hangt de man een voorwaardelijke celstraf van een jaar boven het hoofd, die hij niet hoeft uit te zitten mits hij zich laat behandelen of niet weer in de fout gaat.

Via WhatsApp

De man kreeg in 2016 via een WhatsApp-groep contact met een meisje dat net haar moeder was verloren. Het kind was toen dertien jaar oud. Beiden stuurden over en weer berichten.

De man haalde haar over fysiek met elkaar af te spreken. Het meisje was net veertien toen zij elkaar voor het eerst zagen en hij haar betastte.

Kwetsbaar na overlijden moeder

De man stuurde haar daarna naaktfoto's en -video's en vroeg haar filmpjes terug te sturen. Uit de appberichten bleek dat zij hier geen zin in had, maar dit toch maar deed. Volgens de officier heeft de man misbruik gemaakt van zijn overwicht. Hij was niet alleen beduidend ouder, maar het meisje was door het overlijden van haar moeder ook erg kwetsbaar.

De man had spijt, zei hij tijdens de zitting. Hij schaamde zich diep. 'Ik was ook zo verliefd.'

Normaal zeker een jaar celstraf

Voor een dergelijk feit staat een celstraf van minimaal een jaar. De officier wilde, gezien de persoonlijke omstandigheden van de man, niet zover gaan.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.