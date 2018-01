Noord Vandaag: 'Uitspraak Rutte is paniekvoetbal'

Vandaag in Noord Vandaag onder meer aandacht voor de uitspraak van premier Mark Rutte, dat een nieuw schadeprotocol binnen een paar weken af moet zijn.

'Paniekvoetbal', zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB). 'Het komt erg daadkrachtig over. Ik denk dat men vooral geschrokken is van de beving en de reacties daarop.'

Tafeldame en Groningse afvalkunstenares Maria Koijck bekrachtigt de uitspraak van Schorren: 'Eigenlijk interesseert het ze allemaal geen hol.' (07:10)

Meer in Noord Vandaag:

- Hoe lang moeten inwoners in het aardbevingsgebied nog wachten op oplossingen? De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen bracht vandaag een bezoek aan de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Hij vindt dat er een groot gebrek aan daadkracht is bij de overheid. (02:44)

- 'Dit is mijn plekje', zegt Jurrie Vos uit Appingedam. Zijn woning gaat vanwege de aardbevingsschade tegen de vlakte. Even wordt het hem iets te veel.. (04:33)

- Het evenement 'Bier gooien op de NAM' is door Facebook verwijderd. Presentator en Stadjer Bram Douwes begon in eerste instantie als een geintje. Facebook zelf vond het blijkbaar niet zo grappig. (09:20)

- Metaalzoeker Jan Visser speurt op een geheime locatie urenlang naar 'bodemschatten'. En met succes. De Groninger heeft namelijk iets heel speciaals gevonden. (10:40)

- Drie simpele vragen stellen aan kinderen die een bezoekje brengen aan het ziekenhuis. De proef, gestart door het Ommelander Ziekenhuis, is een landelijk succes. Het kan helpen bij het vinden van een betere behandeling. Sander Buitenkamp uit Winschoten is 10 jaar en mocht meedenken. (13:16)

- Verslaggever Ronald Niemeijer reist af naar verzorgingshuis De Dilgt in Haren, daar wordt een 'Back to the 50's'-modeshow gehouden om de eenzaamheid van ouderen terug te dringen. (15:00)

- Trainen in de zon op de Spaanse Costa del Sol: wie wil dat nou niet? De ploeg van FC Groningen doet het deze week. Verslaggever Elwin Baas sprak met Ludovit Reis en Mimoun Mahi. (18:25)

- 'Knock, knock, knock on politicians door', zingt de Drentse zanger Harry Loco luidkeels in de studio van Noord Vandaag. 'Dit nummer is een laatste appeal naar de politiek. Het is niet langer een paar seconde voor twaalf, maar het is twaalf uur' (21:00)

