Een dag zonder smartphone: 'Ik hoor fantoomtelefoons'

Leg je smartphone weg en ga je weer eens ouderwets vervelen. Daar komt de oproep van ontwerpster Maartje ter Veen uit de stad Groningen in het kort op neer. Zelf geeft ze het goede voorbeeld en heeft ze haar telefoon weggelegd.

'Bewust met internet omgaan vind ik belangrijk. Het is fijn, maar niet de hele dag', zegt ze. 'Het heeft een heel zuigende werking. Even op Twitter is heel moeilijk, je zit er altijd langer op dan je zelf denkt.'

'Aandacht voor elkaar hebben'

Via haar website vraagt ze anderen mee te doen. Zelf is ze donderdagavond om 21.00 uur begonnen, zaterdagmorgen gaat de telefoon weer aan.

'We verliezen veel dingen omdat we op internet zijn. Zoals ruimte voor verveling en creativiteit. Dat keert overigens niet meteen terug als je een keer 24 uur niet op je telefoon kijkt. Het is een skill van je hersens die je verliest en opnieuw moet trainen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar.'

Twee keer per maand

Ter Veen wil elke 12de en 24ste van de maand offline zijn. Haar telefoon legt ze dan in een door haar ontworpen envelop met de tekst 'tijdelijke huisvesting voor mijn slimme telefoon'. Mensen die meedoen kunnen dat ontwerp via haar site downloaden en uitprinten.

En dat gebeurt ook. 'Ik weet dat er dertig anderen zijn die dit nu ook doen. En dat vind ik heel leuk.'

Ontwenningsverschijnselen

Even zonder telefoon, dat is wennen. 'Ik heb al ontwenningsverschijnselen. Ik bracht vanochtend mijn dochter naar school, we waren wat laat. Ik had meteen het idee: ik app even dat het gelukt is. En ik hoor ook fantoomtelefoons. In allerlei geluidjes hoor ik ineens mijn telefoon gaan.'

