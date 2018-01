Woonschepen Comité: 'Laat gemeente niet op je schip om vaarbaarheid te controleren'

Een archieffoto van een woonboot vlakbij de Kijk in 't Jatbrug (Foto: Jos Schuurman / FPS)

De gemeente wil bij booteigenaren controleren of schepen in de Noorderhaven vaarbaar zijn of gemaakt kunnen worden. Het woonschepen comité roept booteigenaren op om niet mee te werken aan die inspecties.

De gemeente wil een controle uitvoeren omdat ze alleen vaarbare schepen in de haven wil hebben. De haven moet namelijk een vrijhaven blijven, een haven waar boten in en uit kunnen varen. Dat betekent dat alle boten die in de Noorderhaven liggen vaarbaar moeten zijn.

Varen of weg

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet eerder al weten dat de inspecties samenhangen met veranderende regelgeving. Niet varende schepen moeten vanaf 1 januari een omgevingsvergunning hebben.

Als een schip zo'n vergunning krijgt dan kan de boot voor altijd blijven liggen, het krijgt dan de naam bouwwerk. De wethouder wil in de Noorderhaven geen boten met een omgevingsvergunning, een bouwwerk dus, omdat er dan geen sprake meer is van een vrijhaven.

Verschil van mening

Het woonschepen comité is het niet eens met de interpretatie van de gemeente. 'Ook al wordt een schip vaarbaar gemaakt, maar blijft het vervolgens alsnog jarenlang in de haven liggen dan is het alsnog een bouwwerk', laat voorzitter Dirk van Driel weten.

'Ze moeten accepteren dat er bouwwerken en varende schepen liggen. Op grond daarvan moeten ze nieuw beleid gaan creëren.'

Deur dicht houden

Dirk van Driel vertegenwoordigt naar eigen zeggen met zijn comité ruim 500 woonboten in Groningen. Actie zal zijn club voorlopig nog niet ondernemen, maar met zijn oproep hoopt hij wel dat de gemeente op andere gedachte wordt gebracht.

'Als je iets met die haven wil doen, doe dat dan niet op zo'n botte manier. Wat hebben ze te zoeken bij mensen aan boord? Ze hebben niks te zoeken bij iemand aan boord als er geen sprake is van een calamiteit of veiligheidskwestie.'

In gesprek gaan

Wethouder van der Schaaf betreurt de oproep. Hij wil eerst in kaart brengen voor welke schepen de nieuwe wet consequenties heeft om vervolgens in gesprek te gaan. 'Als je op deze manier te werk gaat dan maak je het conflict groter dan nodig is.'

Gemeente versus Woonschepen

De gemeente en Van Driel zijn al tijden in gesprek over de interpretatie van de wet, maar beiden komen niet tot een overeenstemming wat betreft de interpretatie. De wethouder vindt het dan ook denkbaar om een gang nar de rechter te maken.

De gemeente nodigt de bewoners van de Noorderhaven deze maand nog uit om de kwestie te bespreken tijdens een informatieavond.

Lees ook:

- Alleen varende schepen zijn nog welkom in Noorderhaven