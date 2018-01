Niet alleen FC Groningen-directeur Hans Nijland is tegen het voorstel van tv-zender FOX Sports, om wedstrijden op zondagavond acht uur te spelen. Ook de fans zijn negatief: 'Ik vind het een belachelijk idee', zegt voorzitter John de Jonge van de supportersvereniging.

'We hebben nu al zes verschillende tijdstippen, als supporter weet je al niet meer op welke tijd de wedstrijd is', vindt De Jonge. 'Seizoenkaarthouders stoppen ermee omdat het te onduidelijk is. Straks ook nog zondagavond om half acht: dat wordt een beetje te gek.'

'FOX maakt op deze manier het voetbal kapot. Mensen gaan weglopen. En de televisiekijker zal het ook niet leuk vinden als ze een half leeg stadion zien.'

In de schoolbanken

In een aantal andere Europese landen wordt wél op zondagavond gevoetbald, maar de vergelijking met Nederland gaat volgens De Jonge mank.

'Dan hebben we het over landen als Spanje en Italië, daar is een heel andere cultuur. Daar gaan ze laat eten. Maar in Nederland neem je niet je kind mee naar het stadion, op zondagavond acht uur. Want de volgende morgen om half negen moeten ze weer in de schoolbanken zitten.'

'Er wordt niet bij nagedacht'

'Je jaagt de kinderen uit het stadion en die zijn wel je toekomst. Je wordt voetbalsupporter omdat je ooit met je vader aan de hand naar het stadion gedacht, dat gooi je zo weg. Er wordt niet bij nagedacht. Het is alleen maar kortetermijndenken wat ze doen.'

