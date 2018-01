Gevolg gasbesluit voor begroting onduidelijk

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil niet zeggen of minder gaswinning in Groningen dan afgesproken, betekent dat het kabinet extra moet bezuinigen.

Eerst moet zijn collega Eric Wiebes van Economische Zaken met voorstellen komen, zei hij vrijdag na de ministerraad: 'De financiële consequenties zijn vers twee. Laten we stap voor stap te werk gaan.' Volgens Hoekstra is er een 'gedeeld gevoel van urgentie' in het kabinet over de verlaging van de gaswinning.

Regeerakkoord

De ministerraad sprak vrijdag over dat onderwerp. Wiebes herhaalde na afloop dat de gaswinning in Groningen verder omlaag moet dan de 1,5 miljard kuub waarop in het regeerakkoord gezinspeeld wordt.

Opdracht

Volgens Hoekstra ziet Wiebes het wel degelijk als een opdracht van het regeerakkoord om te kijken of de gaswinning verder omlaag kan. Wiebes wil nog geen getallen noemen. Wel bevestigde hij dat iedereen het er over eens is dat het om 'een gezamenlijk probleem' gaat.

