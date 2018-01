Deel dit artikel:











Kevin Fullinck afgevallen in The voice of Holland (Foto: ANP)

Hij kreeg hulp van Ali B. als danser, maar het was niet goed genoeg. Groninger Kevin Fullinck is vrijdagavond afgevallen in The voice of Holland.

'Ik vond dat je het hartstikke leuk deed', zei Ali B. na het optreden.' 'Jij hebt langer haar dan ik hoor', antwoordde Fullinck. 'Kevin, luister man. Ga vooral hiermee door. Jij kan iets, dat kunnen de beste zangers niet. Dat is enthousiasme uitstralen en het publiek meekrijgen. Dat is een wapen om een carrière mee te hebben', besluit B. 'Super gevaarlijk' Waylon is kritischer. 'Ik heb eigenlijk alleen het begin meegekregen. Toen kwam je naar voren en daagde je Ali uit. Dat is super gevaarlijk wat je daar deed. Voor de show is het super leuk, maar maar ik ben je wel kwijt' 'Je daagt een andere artiest uit, en die laat zich niet in een hoek zetten. Die zegt: oké, jij wilt dansen? Dan gaan we toch dansen? Waardoor eigenlijk meer dan de helft van het optreden niet van jou was. Je had het helemaal niet van dat stukje show moeten hebben', besluit Waylon. Twijfels Uiteindelijk besloot coach Anouk om Fullinck niet mee te nemen naar de volgende ronde. Ze vond het een heel leuk optreden, maar heeft twijfels of hij ook andere genres goed kan. Anouk denkt dat ze met Fullinck niet ver kan komen in de liveshows, dus is het beter dat hij naar huis gaat. Lees ook: - Ook Kevin door in The Voice: 'hij was echt het vrouwtje van de twee'

- Hoe brachten de Groningers het ervan af in The voice of Holland?

- Even voorstellen: de Groningers in The voice of Holland