Honderdjarig Oldenburger Fritom met predicaat Hofleverancier beloond

Ze overleefden al vele stormen, de transporteurs van Oldenburger. Dat is vrijdagmiddag bekroond met een onderscheiding. Oldenburger Fritom wordt bij Koninklijke beschikking Hofleverancier, als beloning voor het honderdjarig bestaan.

Meer dan alleen wielen, dat is waar het Veendammer transportbedrijf anno 2017 voor staat. Maar oprichter Jan Oldenburger begon in 1917 nog echt met paard en wagen, toen de Eerste Wereldoorlog nog niet eens afgelopen was.

Crisis

Het eerste contract dat Oldenburger destijds had was met steenfabrikant W. Everts & Co, waarvoor hij stenen transporteerde. Daarna volgden er zware jaren, met onder meer de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw en een Tweede Wereldoorlog die veel bedrijven deden doen omvallen.

Broers

Maar Oldenburger overleefde het destijds allemaal. De broers Jurjen, Simon, Jan Willem en Jan gingen verder, totdat ze in de zestiger jaren uit elkaar gingen. Jurjen Oldenburger ging verder met het bedrijf, op aandringen van zijn zoons Jan, Willy en Simon. Die bouwden het bedrijf uit tot een gewaardeerd transportbedrijf.

Verkocht

Echter, toen zich eind jaren negentig geen familiaire overnamekandidaat aandeed, werd de boel verkocht aan de Fritom Groep. Sindsdien draagt het de naam Oldenburger Fritom, en staat Emmenaar René Dale aan het roer.

Onderscheiden

Hij is deze vrijdag een trots man. Eind november mocht Oldenburger Fritom al het eeuwfeest vieren, daar komt ook nog een predicaat Hofleverancier bij. Met andere woorden, Oldenburger Fritom wordt als het ware koninklijk onderscheiden, maar hoeft daarvoor niet noodzakelijkerwijs aan het Hof te leveren.

'Prachtig nieuws', zegt Dale, die na de bekendmaking door Cdk Paas heel even stil was. 'Niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. Hier kunnen we echt verder mee.'



De drie kleinzoons van oprichter Jan Oldenburger zagen het allemaal goedkeurend aan. Kleinzoon Jan Oldenburger vertelt dat het bedrijf in de 19 jaar dat de familie het bedrijf uit handen deed zich behoorlijk heeft ontwikkeld.

Op de valreep heeft Dale ook nog nieuws in petto. Oldenburger Fritom is niet alleen hofleverancier, het gaat ook uitbreiden. Er komt een loods bij voor op- en overslag. Dit jaar en volgend jaar wordt deze loods gebouwd. Zo werken de Veendammer transporteurs gestaag verder aan de toekomst van het bedrijf.

