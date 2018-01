Operatiekamers Refaja weer open, jaar na vondst vliegen

De nieuwe operatiekamers in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal zijn weer open. De afdeling moest begin vorig jaar kort na opening weer dicht, nadat er vliegen op de kamers waren gevonden.

Om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw insecten de operatiekamers konden binnendringen, is de buitenkant behandeld met een afdichtende pasta.

Rooktesten

Nadat die was aangebracht, is meerdere keren met rooktesten gekeken of alles écht dicht was. Dat bleek het geval en dus zijn de operatiekamers nu opnieuw in gebruik genomen.

