'Stikstofinjectie kan aardbevingen stoppen'

Er moet serieus onderzoek komen naar het injecteren van stikstof in de Groningse gasvelden. Dat zegt Overleggroep Groningen 2.0, die onder andere bestaat uit voormalig NAM-manager Margriet Kuijper.

Het injecteren van stikstof moet zorgen voor het afnemen van de aardbevingen.

Hoe werkt het?



Het injecteren van stikstof in de bodem moet ervoor gaan zorgen dat de druk in de velden gelijk blijft en weer toeneemt. Kuijper: 'Aan de ene kant voeg je stikstof toe, aan de andere kant blijf je gas produceren. De druk neemt op dit moment af. Juist dat zorgt voor de bevingen.'

Omstreden



Het is een methode die veel vakmanschap vereist. De stikstofinjectie is eens in een olieveld in Spanje toegepast, maar daar is mee gestopt omdat het te gevaarlijk was. In Groningen kunnen risico's worden voorkomen, zegt Kuijper. 'Je moet heel zorgvuldig de locatie van de injectieput kiezen. In Groningen weten wij precies waar de breuken zitten, dus daar moet dat mogelijk zijn. Er is geen weg terug als wij niks doen. Dan blijven de aardbevingen komen.'

Speciale fabrieken



Stel dat de plannen serieus vorm krijgen, dan moeten er fabrieken worden gebouwd die de stikstof produceren. Volgens berekeningen van Overleggroep Groningen 2.0 gaat dat in totaal zo'n twee tot drie miljard euro kosten. Dat is geld voor verder onderzoek naar de methode en de bouw van twee fabrieken.

Volgens de overleggroep kan de stikstofinjectie binnen vier tot vijf jaar worden opgestart.

