Twij Deuntjes met de nije ploat van Lex Koopman en veul Grunneger mezieknijs!

Twij Deuntjes 14 januari 2018

Zuver Scheerwol – Vrijhaid

Edwin Jongedijk - Vief in de mörn

Jan Henk de Groot – 101 Dalmatiners

Fransien Kuiper - Zo stil

Ede Staal – Vrouger

Niels Hausgaard – Minder Ved Hafnen

Erwin de Vries – Frits

Helmut Debus – Floot stiggt höger

Arnlod Veeman – Je raakt me

Lala Anderssen - Wo die Nordseewellen

Klaas Spekken – Mien Troapel

Piter Wilkens – Fannacht hie ik in frjembe dream

Danish String Quartet – Sekstur from Vendsyssel

Twijde uur:

De Bende van Baflo Bill Woar hest mien hupzelen,

Hennie?

Hans van der Lijke - Zee is mien noam

De Stroatklinkers - Noordpolderziel

Marlene Bakker – Waarkhanden

Lex Koopman – Stanley Stainless steel

Eddi Reader – My love is like a rede red rose

Bert Hadders & de Nozems – Station van Daam

Thomas Kjellerup – Anni's song

Henk Lagerweij - Hendrik Pothof

Wolfgang Niedecken – Et ess lang her

Wia Buze - Hail even allain

Swinder – Twijde Hans

Gert Sennema & Westkantstad – Wie aan heur komt

Van De Straat – Grunneger PIMP

Niki Reiser – Tango for mose