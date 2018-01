Rutte: Binnen enkele weken moet nieuw schadeprotocol af zijn

'Het nieuwe jaar kende een heel slecht begin. En zeker ook voor Groningen. De aardbeving in Zeerijp heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt.' Dat zei premier Mark Rutte vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

'In Groningen gaan mensen iedere avond naar bed met het gevoel van: Ik hoop maar dat het rustig en veilig blijft', vervolgt Rutte.

'Wat mij betreft, en wat het hele kabinet betreft, kunnen we dat niet snel genoeg oplossen. Iedereen wil dat, kabinetsbreed. En natuurlijk ook de mensen in Groningen die terecht boos zijn. Ik denk dat we dat allemaal zo voelen.'

Schadeprotocol snel af

'Er moeten in ieder geval nu twee dingen gebeuren. Daar hebben we vandaag uitvoerig over gesproken. In de eerste plaats het schadeprotocol', zegt Rutte. 'Het is klip en klaar dat de mensen in Groningen het recht hebben op compensatie van hun schade.'

'Dat moet ook geregeld worden. Wat ons betreft moet het nieuwe schadeprotocol nu snel af zijn. Dat vraagt betrokkenheid en voortvarendheid van alle partijen. Het is niet alleen een zaak van de Rijksoverheid, maar ook de regionale partijen. Gezamenlijk moeten we daar nu snel uit zijn.'

Mogelijkheden in kaart brengen

'Ten tweede, het antwoord op de vraag hoe en wanneer de gaswinning naar beneden gebracht kan worden. Minister Wiebes brengt nu alle mogelijkheden daartoe in kaart', besluit Rutte. Eerder op de dag was Wiebes in gesprek met de NOS. Wiebes zei: 'Als iemand schade heeft, heeft die recht op een schadevergoeding.'

'Ik heb in Groningen ook gezegd dat als je mij tien maanden op een schadeclaim had laten wachten, had ik waarschijnlijk minder mild gereageerd dan veel Groningers', vervolgt Wiebes. 'Het is niet goed. Dat moet zo snel mogelijk gedaan worden. Nu is er een kabinet en we hebben er met de regio over gepraat.'

Rillen

'Het is de bedoeling dat nu de laatste punten worden uitgewerkt, en dat de maatschappelijke organisaties de gelegenheid krijgen om er ook naar te kijken'. Op de vraag of het nu maanden gaat duren voordat het opgelost is, zegt Wiebes: 'Nou, bij het woord maanden ga ik rillen.'

