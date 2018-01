Europees welles-nietes-spel om popcornvissen nadert climax

Tegenstanders van de pulsvisserij proberen dinsdag het Europees Parlement aan hun zijde te krijgen. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer noemt de 'ongenuanceerde' discussie die gaande is 'zorgelijk'.

In november verwierp het Europees Parlement een voorstel om pulsvisserij te verbieden. Vissen krijgen met deze vangwijze op de zeebodem een stroomstootje. Ze 'springen' hierdoor omhoog, waarna ze opgevist worden. Vanwege de 'sprongetjes' wordt pulsvissen ook wel popcornvissen genoemd.

Duurzaam of Japanse walvisjacht?

Volgens de voorstanders is het een duurzame manier van vissen, omdat de netten niet meer over de bodem gesleept hoeven worden (brandstofbesparing) en er minder bijvangst is. Tegenstanders denken daar anders over en vergelijken het met de Japanse walvisjacht.

'Verkeerde informatie'

'Er werd gedaan aan framing in negatieve zin', zegt Staghouwer over de lobby van de tegenstanders. 'We hebben het tegenwoordig veel over fake news. Er werden plaatjes getoond van vissen die beschadigd zouden zijn door pulstuig. Er is gebleken dat dit verkeerde informatie was.'

Wat is de werkelijkheid?

'Dat dit over tafel gaat, is voornamelijk emotie. Op een gegeven moment kun je daar niet tegen argumenteren. Er wordt heel hard gewerkt door parlementariërs om duidelijk te maken wat de werkelijkheid is.'

Wat als...?

Europarlementariër Peter van Dalen liet in het AD reeds weten dat een pulsvisverbod 'een geweldig grote slag voor de visserij' zou zijn. 'Dan sluit ik faillissementen niet uit.'

Staghouwer wil zo ver nog niet gaan. 'Ik ben een positief mens en ga ervan uit dat mensen nadenken en openstaan voor argumenten. Ik hoop dat het goed komt.'

