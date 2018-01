Deel dit artikel:











Gronings loonbedrijf wil trekker op waterstof Cor Mechielsen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Loonbedrijf Mechielsen in Oldehove wil een trekker die draait op waterstof. In samenwerking met de firma Holthausen - de bedenker van de Tesla op waterstof - is een plan gemaakt dat snel kan worden uitgevoerd.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Grootverbruiker 'Wij zijn een grote brandstofverbruiker, maar de fossiele brandstoffen raken op', zegt Cor Mechielsen. 'Misschien zijn we wat vroeg, maar er komt een moment dat we moeten overstappen op iets anders. Waterstof lijkt ons een goed alternatief.' Verschrikkelijk sterk Volgens Mechielsen kan een waterstoftrekker hetzelfde of meer vermogen leveren als bestaande trekkers. 'Kijk, uiteindelijk zit er een elektromotor in en die zijn verschrikkelijk sterk. De elektromotor wordt met waterstof gevoed en dat gaat veel sneller dan dat-ie aan een accu-oplader moet.' Duur Goedkoop is het niet: het ombouwen van een trekker kost al snel 300.000 euro. Als pionier probeert Mechielsen aanspraak te maken op duurzaamheidsubsidies om de investering mogelijk te maken. 'Als dat lukt kan die trekker hier op heel korte termijn rondrijden', zegt de Oldehoofse loonwerker. Lees ook: - Dit is hem: de Groningse Hesla, een Tesla op waterstof