Metaaldetector amateur vindt goud

'Yes! Ik heb het gevonden! Geweldig!'. Jan Visser kan zijn geluk niet op. Donderdag vond hij een gouden boordenknoopje, ergens in Noord Nederland. Waar precies wil hij niet zeggen.

Het komt wel vaker voor dat er gouden objecten worden gevonden met een metaaldetector, maar volgens archeoloog en metaal specialist, Michiel Huisman, is de vondst best bijzonder: 'deze dateert uit 1800.'

Toestemming van de boer

In de wereld van de metaaldetector amateurs is het niet gebruikelijk om te vertellen waar je zoekt. 'Dit is de akker waar ik toestemming heb van de boer en waar ik zoek en veel vindt.'

Al 1,5 jaar lang is Visser bezig met zijn hobby. Het is voor het eerst dat hij een gouden object vindt, een bijzonder moment: 'Je vindt best wel veel koper en zilver, maar goud is het ultieme wat je kan vinden. Het was mijn eerste goud en dat was voor mij heel erg bijzonder.'

Mee in kist

Hij hoopt het dan ook nog een aantal jaren te kunnen doen: 'Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen en ben super enthousiast. Ik denk dat mijn metaaldetector mee gaat in mijn kist', grapt hij.

