Gedeputeerde Eikenaar is 'heel erg boos' om uitspraken Rutte

'De minister-president suggereerde dat het aan Groningers lag dat er geen schadeprotocol was. Dat is wel een hele vreemde voorstelling van zaken.' Gedeputeerde Eelco Eikenaar is boos over de uitspraken die premier Rutte vrijdagmiddag deed over de gaswinningsproblematiek in Groningen.

De minister-president zei onder andere: 'Het is niet alleen een zaak van de Rijksoverheid, maar ook de regionale partijen. Gezamenlijk moeten we daar nu snel uit zijn.'

Maandenlang in een hok

Eikenaar: 'Als gedeputeerde heb ik samen met een aantal burgemeesters, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad maandenlang in een hok gezeten met ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken (EZ).'

'Zij gaven ons heel weinig antwoorden, omdat er verkiezingen zijn geweest. En omdat er nog geen nieuwe minister was. De antwoorden die we kregen, waren niet heel relevant. Er zat dus gewoon geen voortgang in.'

Wachten op schadeafhandeling

'Het was de minister-president die maanden aan het onderhandelen was over een nieuwe coalitie. Dat is hem goed recht, maar daardoor wachten de Groningers wel nog steeds op een schadeafhandeling', zegt Eikenaar.

'Daar moet je mij niet de schuld van gaan geven, en ook niet de Groninger Bodembeweging, het Gasberaad of andere bestuurders uit Groningers. Die vertraging is er maar door één ding gekomen, en dat is door de kabinetsonderhandelingen.'

We hebben echt gesmeekt om zinnige antwoorden van EZ. Eelco Eikenaar - gedeputeerde

Weinig zinnige antwoorden

'We hebben al die tijd weinig zinnig antwoorden gehad van het ministerie. We hebben er op een gegeven moment echt om gesmeekt, maar ze kwamen niet. En dan op deze manier zeggen dat de regio Groningen daar schuld aan heeft, dat komt op mij over als een spel', vervolgt Eikenaar.

'Maar we hebben het hier niet over een spel. We hebben het over een schadeafhandeling die opgesteld moet worden omdat mensen potjandorie in de ellende zitten. Over de hoofden van die mensen moet je geen spelletjes spelen. Je moet in actie komen. Je moet een goed schadeprotocol maken.'

Schadeprotocol kan heel snel

Op de vraag wat hij vindt van de twee weken die Rutte noemt als deadline voor het nieuwe schadeprotocol, zegt Eikenaar: 'Ik ben er voor dat het nieuwe schadeprotocol er binnen twee weken moet liggen. Maar dan moet er aan hun kant bewogen worden. Er moét van hun kant een antwoord komen.'

'Als zij meebewegen en geïnteresseerd zijn in het maken van een nieuw schadeprotocol, kan het heel snel gaan. Dan moeten ze oprecht geïnteresseerd zijn in het bieden van een oplossing voor Groningers. Maar als ze met mij en anderen aan tafel willen om iets er door te drukken wat Groningen niet verder helpt... Tja, dan wordt het een heel lastig verhaal.'

Laten we geen spel maken van die schadeafhandeling, maar serieus aan de slag gaan. Eelco Eikenaar - gedeputeerde

Geen spelletjes

'Op het moment dat je je zo opstelt en blijkbaar meer bezig bent met de schuldvraag, namelijk dat je zelf de schuld er niet van krijgt dat het schadeprotocol er nog niet ligt, dan is het heel moeilijk. Daar blijkt voor mij niet uit dat je oprecht geïnteresseerd bent om iets te maken wat Groningers verder gaat helpen', zegt Eikenaar.

'Dat zou wel moeten, want Groningers wachten al maandenlang op die schadeafhandeling. Laten we daar geen spel van maken, maar serieus aan de slag gaan.'

Straatje schoonvegen

'Ik word er heel erg boos van. Dit gaat over de ruggen van mensen. Hou daarmee op. Ga oprecht voor de mensen hier opkomen. Dat probeer ik al jarenlang te doen, en daarin heb ik het nodige gemist de afgelopen tijd van het kabinet.'

'Laat dit kabinet en deze minister-president daar verandering in brengen. In plaats van zijn straatje schoonvegen. Want dat is waar hij mee bezig is. Als dat zijn doel is met het nieuwe schadeprotocol, dan wordt het heel lastig. Mensen verwachten hier daden, geen praatjes', besluit Eikenaar.

Lees ook:

- Rutte: Binnen enkele weken moet nieuw schadeprotocol af zijn

- Ombudsman hoort verhalen bewoners Opwierde-Zuid aan

- Gevolg gasbesluit voor begroting onduidelijk

- Opmerkelijke berichten op sociale media over de aardbeving in Zeerijp

- Groninger Bodem Beweging: 'Het is hier al dieprood, code paars bijna' (update)

- SodM: 'Code rood' in Groningen, maatregelen NAM niet concreet genoeg