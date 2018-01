Hans Hateboer staat in de belangstelling van AC Milan. De uit Beerta afkomstige voetballer speelt momenteel voor Atalanta Bergamo.

Volgens Voetbal International heeft Hateboer zich door zijn goede spel in Italië in de kijker gespeeld bij andere Serie A-clubs. De interesse van AC Milan is volgens het blad het meest concreet.

Basisspeler

Hateboer stapte een jaar geleden over van FC Groningen naar Atalanta Bergamo. Dit seizoen is hij basisspeler bij de club die momenteel zevende staat. Dat is overigens beter dan AC Milan. De voormalige internationale grootmacht staat op een teleurstellende elfde plaats.

