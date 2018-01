Treinen in Bad Nieuweschans hebben het minste vertraging

Wie met de trein naar Bad Nieuweschans gaat, heeft de grootste kans om daar op tijd aan te komen. Het station had vorig jaar de hoogste punctualiteit van heel Nederland. Van alle treinen kwam 98,5 procent precies op tijd aan, of met hooguit drie minuten vertraging.

Ook andere kleinere stations, zoals Roodeschool, kampten nauwelijks met vertragingen, blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail. Die stations liggen aan vrij korte lijnen, waar weinig treinen rijden. Die lopen onderweg weinig vertraging op en als dat toch gebeurt, heeft dat vaak geen gevolgen voor andere treinen.

Hoogste ooit

In heel Nederland reed vorig jaar 90,5 procent van alle treinen op tijd, de hoogste punctualiteit ooit.

Groninger trajecten doen het goed

In december bleek al dat de treinen die op de Groninger trajecten rijden het goed doen qua punctualiteit. De trein van Groningen naar het Duitse Weener, die via Bad Nieuweschans rijdt, staat landelijk op de tweede plaats. Gekeken naar de afzonderlijke stations is Bad Nieuweschans dus zelfs de beste van het land.

