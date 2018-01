Groninger Belang wil opheldering over waterschapslasten

De Statenfractie van Groninger Belang wil weten of de provincie Groningen de afgelopen jaren te veel waterschapslasten heeft betaald.

De fractie stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van een kwestie die in Flevoland diende. Die provincie won in december een rechtszaak tegen het waterschap, over het heffen van belasting op bermen en sloten. Er bleek te veel betaald te zijn.

Groninger Belang wil nu weten of dat ook in onze provincie speelt. 'Dat zou kunnen betekenen dat gemeenten en provincie te veel belasting hebben betaald.'

Drie zetels

Groninger Belang is met drie zetels vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Groningen.

