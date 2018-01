Inwoners weten de dorpscoördinatoren te vinden

Inwoners van 't Hogeland weten de dorpscoördinatoren te vinden. Jolanda Dijkhuis is nu zo'n drie jaar actief in de gemeente Bedum en merkt dat inwoners steeds vaker met vragen langskomen.

Ook bij haar collega's in andere gemeenten merkt ze dat steeds vaker de hulp van een dorpscoördinator wordt ingeschakeld. Deze contactpersoon van de gemeente houdt zich bezig met zaken die in de dorpen spelen en moet voorkomen dat de mensen verstrikt raken in de ambtelijke molen.

Verbinder

'We zijn een verbinder tussen de inwoners, alle organisaties die in de dorpen aanwezig zijn en de gemeente. Daardoor hoeven mensen niet bij allerlei loketten langs, maar kunnen ze voor initiatieven bij mij terecht', vertelt dorpscoördinator Dijkhuis.

Ze merkt dat er steeds vaker een beroep op haar gedaan wordt. Om bijvoorbeeld speeltuinen te verbeteren, of mee te denken over het opzetten van een burenhulp.

Koffie op straat

Ook regelde Dijkhuis een ontmoeting tussen inwoners van Zuidwolde, de woningcoöperatie en de politie door simpelweg een tafel met koffie op straat te zetten. 'Daar komen wisselende gesprekken uit. Bijvoorbeeld vragen over veiligheid, maar ook burenoverlast en het groenonderhoud. Dat is heel gevarieerd en het is goed om met elkaar in gesprek te komen.'

Facebook

Voor Bedum heeft Dijkhuis een facebookpagina opgericht. 'Hierdoor kunnen we ook de mensen nog beter bereiken'. Het kan altijd beter vindt ze en ze hoopt in de toekomst nog meer mensen te bereiken.