Ludovit Reis droomt van Oranje en Liverpool maar wil eerst Nederlander worden Ludovit Reis (Foto: JK Beeld)

De 17-jarige middenvelder Ludovit Reis is de eerste seizoenshelft de revelatie bij FC Groningen. Hij maakte zijn debuut en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis. Hij is in beeld voor de jeugdselecties van het Nederlands Elftal, maar er is één probleem: Reis heeft geen Nederlands paspoort.

Dat zit zo: Reis heeft Slowaakse ouders. En hoewel hij zelf in Haarlem geboren is, heeft hij formeel nog niet de Nederlandse nationaliteit. Maar een Nederlands paspoort is op komst. 'Het is wel een ingewikkeld proces, maar dat komt allemaal goed. Ik wil Nederlander worden. Ik ben Nederlander.' 'Daar word je beter van' Voor Reis is de keuze niet moeilijk: hij prefereert Oranje boven Slowakije. 'Ik wil graag uitkomen voor Nederland, als ik die kans zou krijgen. Daar zit veel meer kwaliteit, denk ik. En als je daar mag rondlopen, ga je jezelf ook veel meer ontwikkelen. Qua spel, alle beste jongens van de clubs spelen in dat team. Daar word je zelf ook beter van, denk ik.' Liverpool als droomclub Reis droomt al hardop over een toekomst in de Premier League. 'Mijn uiteindelijke doel is om in Engeland te gaan spelen, voor Liverpool. Dat vind ik echt een mooie club. Ik heb een tweelingbroer, hij is ook groot fan van Liverpool. We kijken er altijd samen naar.' 'Ik ben nu 17, ik kan fysiek nog flink groeien, voordat ik naar Engeland zou kunnen gaan. Ik moet gewoon hard blijven werken om mijn doel te halen.' Scouts op de tribune Maar voor het zover is, wil hij eerst nog veel wedstrijden spelen voor FC Groningen. En daarna eventueel een tussenstap maken bij een Nederlandse topclub, voor de stap naar Engeland gezet wordt. Tijdens het trainingskamp in Spanje werd Reis al nadrukkelijk geobserveerd door scouts. Lees ook: - Het roer gaat om bij de FC: basisplekken voor Absalem en Reis