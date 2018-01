Expeditie Grunnen: Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Loppersum

Ruim vijf miljoen tulpen gaan de komende weken door de handen van tulpenbroeiers John Schilder en Henriette Jansma uit Loppersum. Het is topdrukte voor het stel want het tulpenseizoen duurt tot en met april.

Geen dag zonder tulpen

Samen met nog acht werknemers zijn de kwekers zeven dagen per week bezig de tulpen te verwerken. 'We hebben geen dag rust', zegt Jansma tegen presentator Derk Bosscher van Expeditie Grunnen. 'De tulpen groeien gewoon door. Een dag niets doen is geen optie, want dan is een deel al te ver doorgegroeid en niet meer te verkopen.'

'De grote jongens zitten in Noord-Holland'

Overigens is de broeierij in Loppersum met 500.000 tulpen per week naar de veiling een middelgroot bedrijf. 'De echt grote jongens zitten in Noord-Holland, die verkopen meer dan 500 miljoen tulpen per seizoen' legt Schilder uit.

Tompoucen uit Loppersum

De tulpensoort die uit Loppersum komt heet tompouce. 'Onze bloemen zijn roze met geel, ze hebben door de kleur veel weg van het gebakje. Vandaar de naam. En ja, sinds we deze soort kweken eten we ook meer tompoucen', lacht Schilder.

Hoe het kweken van tulpen nou precies gaat - zo groeien namelijk in drie weken uit van bol tot verkooptulp - zie je vanavond in Expeditie Grunnen.