Provincie houdt vergunning Talen Recycling tegen het licht

De provincie Groningen gaat zich buigen over de vergunning van het recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal. 'Wij gaan kijken hoe het verder moet met het bedrijf', zegt gedeputeerde Nienke Homan.

Flauw van

De maat is vol voor de provinie. Er is zo veel gebeurd, dat de provincie heeft besloten de vergunning van het bedrijf tegen het licht te houden. 'Op dit moment weten wij nog niet precies wat de opties zijn, maar dat gaan wij nu in kaart brengen. Ik kan daar nu weinig over zeggen, maar daar komen wij op terug.'

Milieurisico's

Eind november brak brand uit op het terrein van A. Talen. Nu, zo'n anderhalve maand later, ligt er nog zevenhonderd ton afgebrand afval. De provincie geeft de eigenaar twee weken de tijd om het terrein op te ruimen.

Het afval heeft effecten op de omgeving, zegt Homan. 'Daar liggen enorm veel spullen, het is een soort pap geworden. Als het gaat regenen, dan sijpelt dat de grond in. Water kan minder goed afgevoerd worden.'

Einde in zicht



De eigenaar van het bedrijf krijgt dus twee weken de tijd om het afval weg te werken. Mocht de eigenaar dat niet doen, dan zorgt de provincie ervoor dat het opgeruimd wordt. Homan: 'Als hij dat zelf niet goed regelt, dan doen wij het. De kosten zijn dan voor hem.'

Lees ook:

- Talen moet terrein binnen twee weken opruimen

- Talen Recycling negeerde verbod na grote brand

- Talen mag komende weken niet werken in Stadskanaal

- 'Stadskanaal had actievere houding kunnen aannemen bij brand A.Talen'

- Eigenaar Talen Recycling: 'Laat ze maar aantonen dat ik fout zit'