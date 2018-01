Ernest Faber: 'Voor mij is nu het elftal het belangrijkste, al het andere nog niet'

Trainer Ernest Faber heeft een aflopend contract bij FC Groningen, maar maakt zich daar niet druk over. 'Voor mij is nu het elftal het belangrijkste, al het andere nog niet. We gaan op enig moment wel met elkaar praten. Ik maak me nooit zorgen om mijn toekomst, die angst heb ik niet.'

Dat vertelt Faber op het trainingskamp van de FC in Spanje, in gesprek met RTV Noord-verslaggever Elwin Baas.

'Het bevalt me goed bij FC Groningen. De komende maanden zal blijken of we elkaar kunnen vinden in een langer verblijf. Het gaat erom dat je plezier hebt, anders kan je het ook niet volhouden. Wat we de afgelopen maanden meemaken is ook heel leerzaam.'

Kritiek

Want de eerste seizoenshelft van Groningen was roerig. De prestaties vielen aanvankelijk tegen, Faber zocht lang naar een vast elftal en er kwam kritiek. Ook vanuit de spelersgroep, die Faber vroeg om vastigheid.

Ook RTV Noord is regelmatig kritisch. 'Het is maar wat je ermee doet', zegt Faber. 'Je kan het ook zien als een vorm van extra informatie, zoals jullie tegen dingen aankijken. Jij hebt niet altijd de informatie die ik heb, daarin zit ook wel een nuanceverschil.'

Ik heb één voordeel: ik kan altijd goed slapen Ernest Faber - trainer FC Groningen

'Je mag alles over mij vinden, als het maar niet te persoonlijk wordt. Want dan word ik kribbig. En een beetje pissig. Ik heb één voordeel: ik kan altijd goed slapen. En het een goed plekje geven. Als het blijft malen in je hoofd, wordt het heel moeilijk.'

Jong elftal

De laatste duels voor de winterstop liep het weer beter bij FC Groningen. En een aantal jonge spelers speelt zich nadrukkelijk in de kijker. Zo staat Oussama Idrissi in de belangstelling van AZ.

Faber: 'Ik heb niet de angst dat we leeggekocht worden. Ik zie het als een compliment voor hoe we bezig zijn. Als je jonge spelers beter maakt en ze worden eventueel weggekocht door een grotere club, dan is dat ook een succes. Maar als trainer wil je wel dat je elftal van dusdanige kwaliteit blijft, dat je ook kunt behalen wat je met elkaar hebt afgesproken.'

Volgens mij hebben alleen Ajax en NAC een jonger elftal Ernest Faber - trainer FC Groningen

'We hebben een jonge selectie. Volgens mij hebben alleen Ajax en NAC een jonger elftal, daarna komen wij al. Dat geeft voordelen: je hebt enthousiasme, talent en frisheid. Maar ook wisselvalligheid. Dan is het makkelijk als je naast een jongere een oudere speler kunt zetten, maar die hebben we niet veel. We moeten het doen met de spelers die we hebben. Dan kan het ook wel een keer tegenvallen. Maar dat wordt met de tijd steeds beter.'

'Constant worden'

'Het moet ook een beetje meezitten in de resultaten. Dan heb je een ander gevoel, dat geeft wat meer vrijheid. Maar zit het wat tegen, dan krijg je de druk van buitenaf. Dan merk je ook dat je heel wat jonge jongens hebt, die dat voor het eerst ondervinden.'

'Maar ik ben niet ontevreden hoe ze dat oppakken. Iedereen is blijven volhouden. En je ziet ook dat er mentale weerbaarheid in zit. We winnen voor de winterstop ruim van ADO en Sparta. Daarmee toon je dat je mooie dingen kan laten zien als je alles met elkaar doet, op een bepaalde manier. Daarin moeten we constant worden.'

