Groep bewoners wil proefproces over woonschepen Noorderhaven

Vijftien eigenaren van woonschepen in de Noorderhaven in Groningen willen een proefproces afdwingen over hun ligplaatsen.

Ze hebben daarom bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. De kans is groot dat ze die niet krijgen, waarna ze in beroep kunnen bij de rechter.

Vrijhaven

De gemeente wil de Noorderhaven gebruiken voor schepen die in- en uitvaren. Als bewoners een omgevingsvergunning krijgen kan hun schip er voor altijd blijven liggen. Dat is dus juist niet de bedoeling. De bewoners zijn er op hun beurt van overtuigd dat ze recht hebben op zo'n vergunning.

Nieuwe regels

Aanleiding is de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten die per 1 januari is ingegaan. Volgens deze bewoners schrijft de wet voor dat alle woonschepen zo'n vergunning moeten krijgen.

Daarmee krijgen de schepen de status van bouwwerk, wat dezelfde rechten en plichten geeft als een gewoon huis. Hun schip is dan bijvoorbeeld makkelijker te verkopen, omdat ze ook de ligplek van het schip erbij kunnen overdragen.

Dat wil de gemeente niet

Dit druist in tegen de plannen van wethouder Roeland van der Schaaf die in de Noorderhaven een vrijhaven ziet. Alle woonschepen die niet kunnen varen moeten er van hem op termijn weg. De schepen die wel kunnen varen mogen blijven, maar dan wel zonder omgevingsvergunning.

Volgens de bewoners maakt de wet helemaal geen onderscheid tussen varende en niet-varende schepen. Alle schepen moeten een omgevingsvergunning krijgen. Bewoner Joost Adriaanse: 'Laat de rechter er maar een uitspraak over doen, want die wet is niet erg duidelijk.'

Eigen strijd

Adriaanse maakt deel uit van de Bewonerswerkgroep Omgevingsvergunning Noorderhaven. Die werkgroep heeft inmiddels namens de vijftien bewoners een gezamenlijke vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend.

Ze voeren daarmee hun eigen strijd, los van het Woonschepen Comité Groningen dat namens de bewoners met de gemeente steggelt over de toekomst van de Noorderhaven. Volgens Adriaanse legt ook het woonschepencomité de wet verkeerd uit.

Geen ambtenaren aan boord

De bewonerswerkgroep is het wel eens met de oproep van het woonschepencomité om vooral geen ambtenaren aan boord te laten die willen controleren of een schip kan varen of niet. Dat vindt zowel het comité als de werkgroep onacceptabel; de gemeente heeft volgens hen niks te zoeken bij de bewoners aan boord.

Adriaanse hoopt op snelle duidelijkheid, want de onzekerheid over de toekomst vreet aan de bewoners van de Noorderhaven. 'Wij wonen op een schip, net als mensen in een huis wonen. Wat mij betreft is je woning een van de ankers van je leven, net als je werk en je relatie. Daar wordt nu aan gemorreld van alle kanten en dat voelt heel slecht.'

