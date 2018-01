Nieuwe partij meldt zich in verkiezingsstrijd Stadskanaal: Lokaal Betrokken

Raadslid Jur Mellies van de gemeente Stadskanaal wil met zijn eigen partij Lokaal Betrokken meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Daarmee strijden in Stadskanaal tien partijen om de in totaal 21 zetels.

Mellies was eerder actief bij Gemeentebelangen Stadskanaal. 'Ik heb de smaak helemaal te pakken, nadat ik me heb afgescheiden. Maar ik koester geen wrok jegens hen', zegt Mellies.

'De afgelopen drie en een half jaar in de raad heb ik dingen aanschouwd en ik vind dat het beter kan. Daarom ga ik met een eigen partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.'

Communicatie

Volgens Mellies moet vooral de communicatie beter. 'We willen de mensen meer betrekken bij de besluiten en de kwesties die er spelen. Dat hoeft niet eens in de raad te zijn, we gaan de mensen echt opzoeken. Ik denk dat wij wel het een en ander teweeg kunnen brengen: meer ruggespraak en meer discussie.'

Zetelaantal

Mellies heeft geen idee wat de kiezers ervan zullen denken. 'Ik hoop op drie of vier zetels, maar het kunnen er ook nul worden.'