Expeditie Grunnen: troef, roem en pit: klaverjassen voor het goede doel

In wegrestaurant In de klaver in Niebert zitten zaterdag honderdzestig mannen en vrouwen te kaarten alsof hun leven ervan afhangt. Naast vleesprijzen gaat het beste team met een joekel van een wisselbeker naar huis. Daarnaast gaat de opbrengst volledig naar Beatrixoord in Haren.

Vrienden van Beatrixoord

Het is voor de 31ste keer dat 'Vrienden van Beatrixoord' het naar eigen zeggen 'grootste klaverjastoernooi van Groningen' organiseert. Met als hoofddoel nieuwe spullen voor de recreatieafdeling van het revalidatiecentrum.

Vermaak is belangrijk

Klaas Veenstra van de organisatie: 'Het is zo belangrijk dat je -als je op een revalidatieafdeling ligt- vermaakt wordt. Daarom is de opbrengst al jaren voor hen.'

In '49 tbc

Zelf heeft Veenstra in 1949 tbc gehad en weet als geen ander hoe het is om op zo'n afdeling te verblijven. 'Ik was nog maar zes toen ik opgenomen werd en heb me sindsdien altijd ingezet om geld in te zamelen voor het Beatrixoord.'

Winnen met dikke punten

Eelco uit Zevenhuizen heeft net een potje achter de rug. 'Gewonnen met dikke punten', lacht hij. 'Klaverjassen is gewoon gezellig en zeker als er een goed doel aan vast zit een leuk uitje.'

Hoe het afloopt zie je in Expeditie Grunnen

Of Eelco ook met de wisselbeker naar huis gaat zie je vanavond in Expeditie Grunnen, maar wat we al wel kunnen melden: de opbrengst is tenminste zeshonderd euro. Veenstra: 'Dat wordt zeker nog wel meer, maar dit weten we al. Ik ben er blij mee.'