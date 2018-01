Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: Amelie uit Appingedam is onze nieuwe profvoetballer (Foto: Suzanne Stoppels / Expeditie Grunnen)

Ze is pas elf jaar oud maar wordt nu al gezien als een van de voetbaltoppers van Groningen: Amelie uit Appingedam. Speelt normaals als middenvelder bij DVC maar is vandaag een van de spelers van het regioteam op de Eurocup in Delfzijl.

Amelie is de beste Als enige meisje tussen al die jongens van twaalf en dertien. En ook nog eens voetballers van de beste clubs uit Europa (PSV, Bayern, Chelsea). Je moet het maar wel even doen. Nou Amelie doet het. 'Als ik veertien ben mag ik naar Heerenveen' ze weet wat ze wil en vanavond is ze ook nog te zien bij Expeditie Grunnen. Amelie gaat als een speer! Ook in Expeditie Grunnen: - De kapotte auto van William

- Roeien op een fiets in Leek

- Klaverjassen voor het goede doel

- Een half miljoen tulpen uit Loppersum

- en nog veel meer... Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!