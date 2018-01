Voortvluchtige tbs'er opgepakt in Stad

De politie heeft zaterdagmiddag een voortvluchtige tbs'er opgepakt op het terrein van een bedrijfspand in de stad Groningen.

Donderdag werd een speciaal opsporingsteam ingeschakeld om de tbs'er, die thuishoort in de Van Mesdagklinkiek in Groningen, op te sporen. Woordvoerder Petra de Maar van de Van Mesdagkliniek kon donderdag vanwege privacyredenen niets over de achtergrond van de man en over zijn behandeling zeggen.

Een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie wilde niets zeggen over de zaak.

