Slechte generale FC Groningen tegen Duitsers

Na de 2-1 nederlaag tegen Club Brugge van afgelopen woensdag verliest FC Groningen nu ook de tweede oefenwedstrijd. Tegen het Duitse Dynamo Dresden werd er zaterdag kansloos met 3-1 verloren.

Groningen begon heel aardig aan de wedstrijd. Zowel Veldwijk als Doan kregen kansen om te scoren, maar wisten het net niet te vinden.

Slordiger spel

Na een half uur begon de ploeg van trainer Ernest Faber slordiger te spelen. Verdediger Amir Absalem kreeg op de achterlijn een vrije trap tegen, die vervolgens snoeihard binnengekopt werd door Patrick Möschl.

Na de pauze kreeg de FC opnieuw een kans, maar nu schoot Lars Veldwijk de bal naast het doel.



Minder moeite om te scoren

Dresden daarentegen was een stuk effectiever voor de goal. Benatelli en Horvath hadden minder moeite om te scoren en daardoor liep Dynamo makkelijk weg bij de Groningers. In blessuretijd maakte invaller Uriel Antuna nog een eretreffer.

Het is voor Faber en zijn mannen te hopen dat dit een incident was, want de wedstrijd tegen de Duitsers leek op een kopie van veel wedstrijden uit de eerste seizoenhelft.

Zondag terug naar Nederland

De selectie vliegt zondagochtend terug naar Nederland. Volgende week zondag hervat Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen Willem II.

