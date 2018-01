Topteams uit Europa laten kunsten zien op Eurocup Delfzijl

Chelsea, Bayern München, Leicester City, maar ook Kids United. Op Eurocup Delfzijl waren weer een aantal aansprekende namen te bewonderen. Topteams uit Europa lieten zaterdag hun kunsten zien op de nieuwe locatie van het toernooi.

Het toernooi dat dit jaar gehouden werd in het Seaports Stadion trok veel bekijks. Zaterdag was het goed druk, en voor zondag zijn alle kaarten uitverkocht. 'We zijn erg trots op onze nieuwe locatie en het sterke deelnemersveld', aldus organisator Roy Boxmeer.

'Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een sterk deelnemersveld neer te zetten. Daar komt onder andere veel lobbywerk bij kijken.'

Regioteam

Bij het regioteam, met allemaal spelers uit de regio, loopt één bijzondere speelster rond. Na zes jaar doet er voor het eerst namelijk een meisje mee. De 11-jarige Amélie staat prima haar mannetje tussen alle heren. 'De uitslag maakt me niet zoveel uit, maar ik vind het gewoon fantastisch om mee te doen', aldus een trotse Amélie.

Zondag is de finale van het toernooi waar onder andere de zoon van oud Bayern München speler Michael Ballack mee speelt.