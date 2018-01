De basketballers van Donar nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen Den Helder Suns. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

De bezoekers staan laatste in de eredivisie met 4 punten uit 13 wedstrijden. Donar is koploper met 22 punten.

De wedstrijd in MartiniPlaza begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.