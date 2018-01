Deel dit artikel:











GHHC lijdt twee nederlagen in zaalcompetitie GHHC in actie in de zaal (Foto: Stefan Bleeker / RTV Noord archief)

De hockeysters van GHHC reikten vorig seizoen in de zaalcompetitie tot de finale, maar dat zit er dit jaar niet in. Zaterdag gingen beide duels die op het programma stonden in Nijmegen verloren. Eerst was Oranje-Rood met 3-1 te sterk. Later op de middag moest het hoofd gebogen worden voor Voordaan: 2-1.

Achterstand In het duel tegen koploper Oranje-Rood uit Eindhoven keek de formatie van coach Marc Materek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan door goals van Donja Zwinkels en Wietske Velthuijs. Marlena Rybacha maakte de derde treffer voor de lijstaanvoerder, Jorien Werumeus Buning redde vlak voor tijd de Groningse eer. Dichtbij goed resultaat Tegen Voordaan was GHHC dichterbij een goed resultaat. Een 1-0 achterstand vlak voor rust via Akke van der Meer werd weggewerkt door opnieuw een treffer van Werumeus Buning. In de laatste minuut maakte Claudia Veenendaal alsnog de winnende goal namens de tegenstander uit Groenekan. Geen halve finales Met nog één speelronde te gaan kan GHHC de play-offs vergeten. De Groningse vrouwen hebben acht punten uit acht wedstrijden. Koploper is Oranje-Rood met twintig punten. Hurley en Den Bosch, allebei op vijftien punten, gaan uitmaken wie zich ook plaatst voor de halve eindstrijd. Lees ook: - GHHC begint goed in de zaal