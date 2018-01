Marathonschaatser Knol pakt zilver, Den Hertog klassementsleider af

Johan Knol uit Midwolde is zaterdagdagavond tijdens de elfde wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup tweede geworden. De wedstrijd in Alkmaar werd gewonnen door Crispijn Ariëns. Sjoerd den Hertog moest het Oranje leiderspak afstaan aan zijn ploeggenoot Ariëns.

Klein peloton

Er ging een klein peloton van start in Noord-Holland vanwege de nodige ziektegevallen bij meerdere ploegen. Slechts 38 rijders begonnen aan de wedstrijd over 125 ronden. In de eindstrijd leek Marcel van Ham op zijn thuisbaan naar de overwinning te schaatsen. Hij ontsnapte vier ronden voor het einde.

Teruggehaald

Knol stak hier echter een stokje voor en haalde hem terug. Ariëns profiteerde van deze inhaalactie van de Groninger en wist de zege binnen te halen. Van Ham werd derde. Volgende week zaterdag 20 januari is het aan de rijders in Groningen op het ijs van Kardinge.

Lees ook:

- Knol: 'Dat het hard ging klopte wel'

- Den Hertog verstevigt met tweede plaats zijn leiderspositie