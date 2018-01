Teruggekeerde Wu kan Nic. niet aan zege helpen tegen koploper

Ricky Wu in actie namens Nic. archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

Korfballer Ricky Wu heeft met zijn eenmalige rentree bij Nic. de Groningers niet aan een overwinning kunnen helpen. De Taiwanees onderbrak zijn huwelijksreis om nog één keer mee te doen met de groen-witten. De ploeg van coach Jan Jouke Flokstra ging zaterdag met 30-23 onderuit tegen lijstaanvoerder Groen Geel.

Opnieuw lid

Wu kon meedoen omdat Nic. hem voor deze wedstrijd weer lid had gemaakt van de club. De Taiwanees trainde een keer mee bij de Groningers in aanloop na deze wedstrijd. Het bleek zijn eerste training te zijn in twee maanden.

Goed begin

Nic. begon uitstekend aan het duel met de lijstaanvoerder en nam brutaal een 6-1 voorsprong. Bij rust stond de thuisploeg nog steeds met 10-8 aan de goede kant van de score. Wu scoorde in de eerste helft één treffer en liet zien nog steeds zeer beweeglijk te zijn, verdedigend zijn bijdrage te leveren alleen viel het schot niet.

Orde op zaken

In de tweede helft zette de koploper orde op zaken en liep snel uit naar een duidelijke voorsprong. Wu wist nog twee treffers te maken, maar kon niet voorkomen dat zijn oude liefde het onderspit moest delven.

Lees ook:

- Wu is met meer body terug in Groningen