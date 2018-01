Deel dit artikel:











VEV'67 wint 32 editie van het Leekster Voetbalgala (Foto: JK Beeld archief)

VEV'67 uit Leek is zaterdagavond winnaar geworden van het 32e Leekster Voetbalgala. In de finale versloegen de geel-zwarten hun plaatsgenoot vv TLC met 3-0. Het was de tweede keer in de geschiedenis van de club dat het gala gewonnen werd.

Halve finales In de halve finale rekende VEV af met VAKO uit Vries door de strafschoppen beter te nemen. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. TLC bereikte de finale door met 3-1 te winnen van Boerakker. Delano Dussel scoorde alle drie de treffers voor de fusieclub nadat Boerakker de leiding had genomen. Finale In de eindstrijd werden de doelpunten in een kolkende topsporthal in Leek voor VEV gemaakt door Hendrik Rozema, Rick Schuring en Jeffrey Visser. Titelverdediger Marum werd al in de eerste ronde van het A-toernooi uitgeschakeld.