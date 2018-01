William Moorlag mag aanblijven als Kamerlid van de PvdA (update)

PvdA-Kamerlid William Moorlag mag aanblijven. Dat maakte de partij zondagmiddag bekend.

Moorlag lag onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een schijnconstructie. De rechter stelde het bedrijf in een door vakbond FNV aangespannen zaak in het ongelijk.

Commissie

Een commissie van de PvdA deed onderzoek naar de handelswijze van Moorlag. De commissie heeft naar eigen zeggen 'erg veel gesprekken gevoerd en een goed beeld gekregen van wat er is gebeurd'. De bevindingen van de commissie zijn hier te vinden.

De belangrijkste conclusie is dat Moorlag 'geloofwaardig de PvdA kan blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid en de sociaaldemocratische waarden zonder enig voorbehoud onderschrijft: als twee collega's naast elkaar hetzelfde werk doen, moeten ze daar dezelfde beloning voor ontvangen.'

Excuses van Moorlag

De commissie komt tot het oordeel dat de constructie niet deugde, maar de bedoelingen ervan zouden goed zijn geweest. Ook zou Moorlag integer hebben gehandeld.

Moorlag krijgt wel kritiek over de communicatie over deze kwestie. Zo zegt de commissie dat Moorlag vragen aan de pers teveel beantwoordde als voormalig directeur van Alescon, en onvoldoende vanuit zijn rol als volksvertegenwoordiger van de PvdA.

Moorlag heeft excuses aangeboden voor de ontspoorde communicatie, en heeft bij de commissie aangegeven 'alles in het werk te stellen om het vertrouwen te herstellen'.

In tweede instantie Kamerlid

Moorlag stond op plaats negen van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en greep in eerste instantie naast een zetel. De partij behaalde precies negen zetels, maar oud-minister Lilianne Ploumen werd met voorkeurstemmen gekozen.

Toen Jeroen Dijsselbloem vertrok uit de Kamer, nam Moorlag eind oktober alsnog zitting in de PvdA-fractie.

