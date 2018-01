Rutte trekt boetekleed aan: 'Wij hebben diep spijt en maken excuses' (update)

'Ik heb nooit willen suggeren dat het wachten op een schadeprotocol de schuld is van lokale politici. Dat is volledig de schuld van de lange kabinetsformatie. Dat verwijt ik mijzelf', zei minister-president Mark Rutte zondagmiddag in het programma Buitenhof.

'Het spijt ons diep'

Sinds april 2017 is geen enkele schade meer vergoed. Volgens Rutte komt daar binnen nu en vier weken verandering in. 'Wij proberen alles nu op te lossen. Wat mij betreft moet er binnen een maand een schadeprotocol liggen.'

Daarbij biedt Rutte excuses aan aan de inwoners van Groningen. 'Wij hebben diep spijt en maken excuses voor het feit dat de veiligheid in Groningen zo lang geen hoofdrol heeft gespeeld in de discussie. Dat is in de afgelopen tien jaar pas een groter thema geworden.'

'Two to tango'

'You need two to tango', zei Rutte afgelopen vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Op de opmerking 'Het is toch niet voor te stellen dat plaatselijke bestuurders zouden verhinderen dat er schadevergoedingen komen' reageerde Rutte met: 'Ja, wij zijn een democratie met gemeenten en provincies. Dat kunnen wij niet als Rijk overnemen.'

Met die opmerking leek Rutte de schuld van het lange wachten op een schadeprotocol bij de afhandeling van bevingsschade deels in de schoenen te schuiven van politici in Groningen.

Woedende Eikenaar

Gedeputeerde Eelco Eikenaar reageerde daar woedend op: 'Ik word niet snel boos, maar dit gaat over de ruggen van mensen.'

'Maandenlang hebben ik, gemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging tegen glazig kijkende ambtenaren van Economische Zaken aan zitten kijken.'

'Goed, rechtvaardig en ruimhartig regelen'

Nu de premier alsnog erkent dat het lange wachten door Den Haag werd veroorzaakt voelt Eikenaar geen behoefte er nog weer op in te gaan. 'Daar heb ik niets aan toe te voegen. De schadeafhandeling moet nu goed, rechtvaardig en ruimhartig geregeld gaan worden. Daar moet nu alle aandacht op gericht zijn.'

