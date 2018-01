Deel dit artikel:











Politie valt woning binnen na bedreiging op social media (Foto: 112 Groningen)

De politie is zaterdagnacht om 0:45 uur binnengevallen in een woning aan de Provincialeweg in Heiligerlee, nadat de bewoner via social media bedreigingen uitte met een vuurwapen.

Toen de politie het huis binnen kwam, was de bewoner er niet. Wel werden een patroon, een patroonhouder en een holster gevonden. De man die de bedreigingen uitte is nog voortvluchtig. Aan wie de bedreigingen gericht waren, wil de politie niet zeggen.