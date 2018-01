Mimoun Mahi: 'Nog een half jaar bij Groningen blijven is ook geen straf'

Voor FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi breken spannende maanden aan. Hij wordt vader, wil zich in de WK-selectie van Marokko spelen en mogelijk volgt een transfer naar een nieuwe club. Al is dat voor hem geen halszaak. 'Nog een half jaar bij Groningen blijven is ook geen straf.'

'Ik kan me hier goed ontwikkelen. En hier nog een half jaar voetballen zou me goed doen. Als de juiste club komt, die me op de juiste manier wil brengen sta ik er voor open. Maar ik wil niet ten koste van alles weg hier.'



Het komende half jaar is superbelangrijk Mimoun Mahi - aanvaller FC Groningen

Want áls Mahi een transfer maakt, moet het meteen raak zijn. 'Daarom twijfel ik ook. Het komende half jaar is superbelangrijk. Ik moet veel spelen, belangrijk zijn en mijn ding doen. Want het zou heel erg zuur en zonde zijn als ik het WK misloop. Het is een jongensdroom voor mij. Aan de andere kant: als de juiste club komt, dan sta ik er zeker voor open.'

'Er is nog niks concreet'

Wat die juiste club dan is? 'Waar ik kan spelen en een vervolgstap maken, met betere voetballers. Mezelf weer ontwikkelen. Maar gewoon spelen is het allerbelangrijkste. Er spelen wel een paar clubs, dat wel. Maar er is nog niks concreet, dus ik kan er niks over zeggen.'

'Klaar voor het buitenland'

Als het aan Mahi ligt, gaat hij naar een club in het buitenland. 'Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Ik heb veel mooie dingen laten zien op de Nederlandse velden. Frankrijk bevalt me wel, Spanje ook. Lekker weer hè? Maar ik denk dat ik in Engeland ook wel goed zou passen, met mijn fysiek.'

Marokkaans elftal

Mahi had tijdens het trainingskamp in Spanje 'een goed gesprek' met trainer Ernest Faber. 'Daar ben ik wel blij om. Hij gaf mij ook nog tips.' Met de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard sprak hij nog niet over een eventuele transfer. 'Maar als ik hier blijf is dat ook niet nodig. Zodra de transfersituatie verandert denk ik wel dat ik hem ga spreken.'

Mahi speelde tot nu toe twee interlands voor Marokko en scoorde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mali. 'De laatste vier keer zat ik bij de selectie. Wat precies mijn status is, is een goede vraag. Toen ik net kwam was ik derde spits, toen tweede. En nu weet ik het niet. Maar als ik mijn ding blijf doen en fit blijf, hoop ik wel op een uitnodiging. En daar ga ik keihard mijn best voor doen.'

Vaderschap

Maar voordat het WK op het programma staat wordt Mahi over zo'n twee maanden vader. Voor de eerste keer. 'Dat is iets ongelooflijk moois, ik heb er geen woorden voor. Ik kan niet wachten op mijn kleine. Ik denk dat je volwassener wordt, zodra je een kleine hebt. Je moet je verantwoordelijkheid nemen.'

