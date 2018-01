Expeditie Grunnen: Drones vliegen met 130 per uur door de lucht

Voor de allereerste keer worden in de Eurohallen in Zuidbroek de Open Noord Nederlandse Dronerace Kampioenschappen georganiseerd. Een kleine veertig piloten strijden in groepen van vier tegen elkaar om de prijzen.

Alleen de beste vijf rondes tellen

Het klinkt alsof er een grote groep muggen op hol geslagen is. Niets is minder waar. Het zijn vier drones die over een parcours heen vliegen. Alleen de beste vijf rondes tellen, dus het gaat hard om hard.

'Een drone haalt binnen wel 130 per uur'

'Ze halen binnen wel 130 kilometer per uur op de rechte stukken' zegt Ramon van Leeuwen van de organisatie. 'Hier komt een stukje behendigheid, maar ook een stukje lef om de hoek kijken.'

Droneraces vs F1

Zo'n dronerace is volgens Van Leeuwen te vergelijken met Formule 1-races. 'Iedereen vliegt drie kwalificatieheats die bestaan uit vijf rondes. Dan gaan de beste zestien door. Daarvan valt weer de helft af, tot er uiteindelijk vier overblijven voor de finale.'

Dennis oefent drie uur per dag

Dennis Mennema (17), ook wel 'DroneDFPV' genoemd is een van de jongste deelnemers. Hij is nog niet gestart, maar staat te popelen om te beginnen. 'Ik heb er zin in' lacht de tiener. 'Ik oefen elke dag. Of op de simulator, of gewoon met mijn drone in het veld. Gelijk uit school ga ik ermee aan de gang en dan zeker wel drie tot vier op een dag.'

Internationale wedstrijden

Mennema heeft namelijk een doel: meedoen met de besten van de wereld. 'Want als je meedoet aan internationale wedstrijden kun je er geld mee verdienen. Je kunt het vergelijken met de Eredivisie voetbal in Nederland'.

Expeditie Grunnen

Hoe hard ze nou werkelijk gaan en wat er allemaal bij komt kijken, zie je vanavond in Expeditie Grunnen.