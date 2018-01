Rondje Groningen: BN'ers liggen niet wakker van 'onze' aardbevingen

De leukste en meest opvallende social media-berichten van Stad en Ommeland, die vind je in Rondje Groningen! We zijn er iedere werkdag om 21.00 uur. Met vandaag:

1) Satire of standpunt?

Een aantal BN'ers in het satirische tv-programma 'Dit Was Het Nieuws' kan wel lachen om de aardbevingsproblematiek in Groningen. Maar sommige kijkers zetten een vraagteken bij de aanpak van dit onderwerp.

2) Auw!

Het gebrek aan empathie blijft even slikken.

3) Solidariteit

Columnist Özcan Akyol die als gast in het panel zat van Dit Was Het Nieuws, krijgt wat tips voor meer solidariteit.

4) Gasloze dag

Ondertussen zitten anderen vrijwillig een dagje in de kou, op initiatief van woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen.

Maar de NAM wijst de deelnemers erop dat ze bepaald niet gasloos bezig zijn:

5) Uilenballen uitpluizen

Er zijn ook andere manieren om je koude vingers in beweging te houden.

6) Moorlag als GVR: de Groningse Vriendelijke Reus

'Hij heeft zich onder grote druk verkiesbaar laten stellen voor de Kamer. Het liefst was hij in zijn dierbare Groningen gebleven.' PvdA-Kamerlid William Moorlag uit Winsum lag de afgelopen weken flink onder vuur. De Volkskrant sprak met mensen uit zijn omgeving.

7) Pophoofdstad

Nog twee nachtjes slapen en dan is Groningen weer vier dagen lang de pophoofdstad van Europa. Hoe zien de kleedkamers van de artiesten er eigenlijk uit?

8) Gouden Virgil

Virgil van Dijk speelt nog maar net voor Liverpool, maar hij is nú al zijn gewicht in goud waard.

9) Rondje door De Silo

Cultureel podium De Silo in Stad moet wijken voor het nieuwe stationsgebied. Dankzij deze 360 graden-foto's kun je nog een keer een rondje door het pand maken.

10) Blue Monday

Het is vandaag Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Maar wie heeft daar met zo'n mooie foto nu nog last van?

