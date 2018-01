Tom-Jelte Slagter geniet bij zijn Zuid-Afrikaanse ploeg

Voor Tom-Jelte Slagter begint het nieuwe wielerseizoen dinsdag, met de Tour Down Under in Australië. Slagter rijdt sinds dit jaar voor de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data. Hij kijkt er zijn ogen uit. 'We zijn in Kaapstad geweest, daar zie je echt twee werelden.'

'Midden in de stad zie je de rijkdom, daar rijden de Ferrari's je voorbij', vertelt Slagter. 'Maar tien kilometer verderop zagen we gezinnen op blote voeten water halen, toen we er langs fietsten. Dat is blijkbaar ook Zuid-Afrika.'

Qhubeka

De ploeg van Slagter is al jaren verbonden aan de stichting Qhubeka, die arme Afrikaanse kinderen aan een fiets wil helpen. 'Dan kunnen ze met de fiets naar school, in plaats van dat ze tien kilometer moeten lopen.'

Slagter, afkomstig uit Slochteren, ondersteunt het initiatief van harte. 'Zoiets is wel een eye-opener. Dat je weet dat een ploeg zulke goede doelen steunt. Prachtig om te zien, het raakt mij echt.'

Winst in 2013

Slagter won de zes dagen durende Tour Down Under in 2013. 'Toen verwachtte ik niet te winnen, maar gebeurde het wel. Vorig jaar vielen mij de resultaten hier wat tegen, hopelijk kan ik dit jaar weer voor de overwinning strijden. Ik heb er goed voor getraind en voor geleefd. We hebben een goede ploeg, dus ik hoop dat we er dicht bij zijn.'

Criterium

Zondag reed hij al mee in de People's Choice Classic, waarin hij als 107e over de finish kwam. Maar dat criterium over vijftig kilometer staat niet op de internationale kalender. Zijn échte debuut voor Dimension Data is dus dinsdag.

